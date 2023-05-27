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Циципас о достижениях Джоковича: «Я стараюсь стать тем, кого однажды все будут ненавидеть. Как говорят, ты становишься очень непопулярен, когда начинаешь выигрывать»

Стефанос Циципас прокомментировал то, что на «Ролан Гаррос» Новак Джокович может выиграть 23-й титул «Большого шлема» и стать единоличным рекордсменом в мужском туре.

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