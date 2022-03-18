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Клиентам Сбербанка запретили делать переводы в долларах

Клиентам Сбербанка запретили делать переводы в долларах

Клиенты Сбербанка с сегодняшнего дня не смогут делать переводы в другие российские банки и за рубеж в долларах США, а также канадских долларах, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, следует из сообщения в Telegram-канале финорганизации.

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