В стране растет спрос на индивидуальное жилищное строительство Большинство россиян, проживающих в квартирах (71%), хотели бы переехать в загородный дом.
Дачный уклон: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом
Комментарии
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Сергей Лепехов
А что мешает взять авто?..
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15 час.
Сергей Лепехов
Народ, наконец-то, начинает прозревать - https://fabulae.ru/prose_b.php?id=54056
Произведение «К "теории "Антигорода""» автора Сергей - Литературный сайт Fabulae (страница 1 из 9)
fabulae
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15 час.
Ингерман Ланская
сейчас вокруг городов и городков десятки дачных посёлков, СНТ, где 2-3-4-этажные дачи, с полным комфортом и обеспечением проживания - водо и электроснабжением, канализацией, отоплением, теле и интернет связью ...чистый воздух, тишина, а зимой голубой снег... недавно журавли прилетели....
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7 час.
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