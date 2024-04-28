Дачный уклон: 70% россиян хотят переехать из квартиры в загородный дом

Ингерман Ланская

сейчас вокруг городов и городков десятки дачных посёлков, СНТ, где 2-3-4-этажные дачи, с полным комфортом и обеспечением проживания - водо и электроснабжением, канализацией, отоплением, теле и интернет связью ...чистый воздух, тишина, а зимой голубой снег... недавно журавли прилетели....