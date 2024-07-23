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«Галатасарай» вышел из переговоров по Венделу. «Зенит» отказался снижать цену (Руди Галетти)

«Галатасарай» вышел из переговоров по Венделу. «Зенит» отказался снижать цену (Руди Галетти)

Журналист Руди Галетти утверждает, что вчера турецкий клуб предпринял последнюю попытку купить полузащитника «Зенита», увеличив предложение, однако петербуржцы не захотели идти на уступки, ясно дав понять, что скидки на одного из лидеров не будет.

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