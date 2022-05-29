Экс-командующий ВДВ РФ: Власти США дали команду Польше не инициативничать в военном плане на Украине

В интервью с RT бывший командующий Воздушно-десантными войсками РФ (1996-2003) и экс-губернатор Рязанской области (2004-2008) генерал-полковник Георгий Шпак прокомментировал ситуацию с желанием официальной Варшавы контролировать западные территории Украины.