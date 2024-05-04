Под прицелом
ГлавнаяВсе статьиЛучшие статьиАрмияАвиацияФлот
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Под прицелом

36 995 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Alex Zim
    Ответом за Крымский мост будет уничтожение Киева.Комбинированный у...
  • Вадим Лебедев
    Не мечтай - Гейропа!  Вас разорят, загонят в долги и о каком-то там "своём" - забудьте!  Настоящих солдат, из вас, уж...The Wall Street J...
  • Стефания Новак
    Как же так 900 км от Украины до Самары? это как?Украинские беспил...

Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Поведение новых аргентинских властей вызывает все больше разных вопросов. Например, 3 мая глава Министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины Диана Мондино недипломатично заявила в интервью аргентинскому изданию Clarin, отвечая на вопрос о возможном присутствии военных из КНР на одном из объектов на юге страны, что китайцы «все одинаковые».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх