Глава МИД Аргентины заявила об «одинаковых китайцах» на станции слежения за спутниками

Поведение новых аргентинских властей вызывает все больше разных вопросов. Например, 3 мая глава Министерства иностранных дел, международной торговли и вероисповедания Аргентины Диана Мондино недипломатично заявила в интервью аргентинскому изданию Clarin, отвечая на вопрос о возможном присутствии военных из КНР на одном из объектов на юге страны, что китайцы «все одинаковые».