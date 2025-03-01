Интернет без проводов: Alphabet создала фотонный чип для передачи данных на скор...

Интернет без проводов: Alphabet создала фотонный чип для передачи данных на скорости 10 Гбит/сПодразделение X корпорации Alphabet (материнская компания Google) разработало фотонный чип, который способен передавать интернет-сигнал по воздуху без проводов.
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