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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Интернет без проводов: Alphabet создала фотонный чип для передачи данных на скор...

Интернет без проводов: Alphabet создала фотонный чип для передачи данных на скор...

Интернет без проводов: Alphabet создала фотонный чип для передачи данных на скорости 10 Гбит/сПодразделение X корпорации Alphabet (материнская компания Google) разработало фотонный чип, который способен передавать интернет-сигнал по воздуху без проводов.

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