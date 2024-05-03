Алсу Фазлыева: «Минем яшьлек, кемнәрнеңдер күз яшьләре» https://intertat.tatar/news/alsu-fazlyeva-yaslek-yryn-yanartkan-minem-yaslek-kemnarnender-kuz-yaslare-5865889.
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Алсу Фазлыева: «Минем яшьлек, кемнәрнеңдер күз яшьләре» https://intertat.tatar/news/alsu-fazlyeva-yaslek-yryn-yanartkan-minem-yaslek-kemnarnender-kuz-yaslare-5865889.