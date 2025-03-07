Олимпийского призёра Каяалпа на четыре года дисквалифицировали за допинг

В пробе был обнаружен запрещённый триметазидин.Спортивный арбитражный суд (CAS) на четыре года дисквалифицировал борца греко-римского стиля из Турции Рызу Каяалпа, которого признали виновным в приёме допинга.
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