Мировое обозрение

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Наступление ВСУ под Николаевым превратилось в кровавую PR-акцию Зеленского

Наступление ВСУ под Николаевым превратилось в кровавую PR-акцию Зеленского

Global Look Press / Ukrainian Presidential Office / XinHua Киев, 6 июня. Украинские Telegram-каналы сообщили о гибели на Николаевщине командира 18-го отдельного батальона морской пехоты 35-й отдельной бригады морской пехоты ВМС Украины Сергея Дердуги.

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