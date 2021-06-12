Мбаппе о «ПСЖ»: «Лучшее ли это место для меня? Ответа пока нет, и клуб понимает мои чувства»

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе признался, что размышляет о том, за какой клуб будет играть в будущем.
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