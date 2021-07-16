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В Евпатории потушили пожар на мусорном полигоне

В Евпатории потушили пожар на мусорном полигоне

Пятница, 16 июля. «Крым 24».Открытых очагов горения на полигоне в Евпатории уже нет. Сейчас ситуация на контроле администрации города.

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