Названы минимальные баллы ЕГЭ на будущие два года. Об этом информирует министерство образования РФ.Чтобы ЕГЭ считался сданным, надо набрать: Русский язык — 42; Математика, химия, биология и физика — 39; Обществознание — 42; История — 35; Информатика — 44; Иностранный язык — 30; Литература и география — 40.