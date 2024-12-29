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Названы минимальные баллы ЕГЭ на будущие два года

Названы минимальные баллы ЕГЭ на будущие два года

Названы минимальные баллы ЕГЭ на будущие два года. Об этом информирует министерство образования РФ.Чтобы ЕГЭ считался сданным, надо набрать: Русский язык — 42; Математика, химия, биология и физика — 39; Обществознание — 42; История — 35; Информатика — 44; Иностранный язык — 30; Литература и география — 40.

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