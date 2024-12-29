Названы минимальные баллы ЕГЭ на будущие два года. Об этом информирует министерство образования РФ.Чтобы ЕГЭ считался сданным, надо набрать: Русский язык — 42; Математика, химия, биология и физика — 39; Обществознание — 42; История — 35; Информатика — 44; Иностранный язык — 30; Литература и география — 40.
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