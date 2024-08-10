В Кургане в «Зарядке со стражем порядка» приняли участие воспитанники Областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних

К акции «Зарядка со стражем порядка» продолжают присоединяться всё больше юных зауральцев, а помогают им в этом сотрудники полиции и активисты общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии