В Подмосковье прошли соревнования по киокушинкай каратэ

Три сотни спортсменов приехали в Рузу на первенство Московской области по киокушинкай карате. Кроме ребят из Подмосковья, участниками соревнований стали юноши и девушки из Костромской, Тверской, Смоленской и Курской областей.
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