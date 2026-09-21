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Царьград

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Прокуратура обязала поднять затонувший в Каме земснаряд в Башкирии

Прокуратура обязала поднять затонувший в Каме земснаряд в Башкирии

Суд обязал владельца поднять земснаряд «К-3387», затонувший в реке Каме в 2023 году. Иск удовлетворён по просьбе прокуратуры Краснокамского района Башкирии из-за угрозы судоходству и экологии.

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