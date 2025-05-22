Bild: власти Германии боятся, что США бросят Украину и возобновят экономические отношения с Россией

Немецкое издание Bild со ссылкой на источники сообщило, что правительство ФРГ опасается сценария развития ситуации, при котором США бросят Киев, отменят в одностороннем порядке санкции против России и возобновят торговлю с РФ.
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