❗️ Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма стала Людмила Олейник Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства республики.
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❗️ Временно исполняющей обязанности министра транспорта Крыма стала Людмила Олейник Об этом говорится в указе, опубликованном на официальном сайте правительства республики.