Новые методы лечения дегенерации сетчатки на поздних стадиях

Наследственные дегенерации сетчатки (НДС) — это группа генетических заболеваний, которые приводят к прогрессирующей потере зрения, поскольку светочувствительные клетки глаза — фоторецепторы — погибают из-за мутаций в генах, необходимых для их функционирования и выживания.