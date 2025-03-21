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Новые котельные успешно проходят первый отопительный период

Новые котельные успешно проходят первый отопительный период

В рамках региональной государственной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области», утвержденной правительством региона, в 2024 году были построены четыре новых газовых котельных в рабочем поселке Коченево, селе Прокудское Коченевского района, рабочем поселке Колывань и рабочем поселке Маслянино.

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