Королева эпизодов: пять самых ярких ролей актрисы Риммы Марковой

Актрисе Римме Марковой могло бы исполниться в этом году 99 лет. За свою долгую жизнь она сыграла около 100 работ, среди которых есть совсем небольшие, но невероятно запоминающиеся, любимые до сих пор зрителями роли.
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