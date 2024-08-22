Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

Роскачество выявило более 400 биологически активных добавок на маркетплейсах, содержащих запрещенные вещества, такие как листья коки, которые входят в список наркотических средств, а также перец опьяняющий (кава-кава) и некоторые рецептурные препараты.
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