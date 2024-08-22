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Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

Роскачество выявило на маркетплейсах более 400 запрещенных БАД

Роскачество выявило более 400 биологически активных добавок на маркетплейсах, содержащих запрещенные вещества, такие как листья коки, которые входят в список наркотических средств, а также перец опьяняющий (кава-кава) и некоторые рецептурные препараты.

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