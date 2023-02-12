Ирак отказывается от российских вертолётов Ми-17 в пользу американских Bell 412M

Ударно-транспортные вертолеты Ми-17 ВВС Ирака доживают последние дни, Министерство обороны страны намерено заменить российские винтокрылые машины на американские.
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