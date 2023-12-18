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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о выборах-2024: «Кампания ожидается интересная»

Политолог о выборах-2024: «Кампания ожидается интересная»

Сегодня, 18 декабря, президент РФ Владимир Путин запустил активную фазу избирательной кампании. Выборы президента РФ – это сложный и многоуровневый процесс, который состоит из многочисленных конституционных этапов и различных действий, являющихся частью политической традиции, считает политолог, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян:«Процесс запускается с решения Совета Федерации об объявлении выборов и назначения их даты.

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