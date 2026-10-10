ВСУ атаковали Запорожскую ТЭС и медсанчасть в Энергодаре. Об этом стало известно 10 октября. / Источник: (cc) wikimediaНовость дополняется Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.
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