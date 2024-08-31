Политика как он...
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Политика как она есть

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МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода

МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода

МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины. «Нет никаких сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», — указано в заявлении на сайте российского МИД.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Осудить,кого?Ворон ворону глаз не выклюет.Не пора ли прекратит клянчить вот эти осуждения,ведь раненым и погибшим они до задницы.Не пора ли называть вещи своими именами и воевать,как положено воевать,а не смотреть им в рот, в надежде осуждения.
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