МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода

МИД России осудил обстрел Белгорода и Белгородского района 30 августа со стороны Украины. «Нет никаких сомнений, что это была заранее спланированная и тщательно подготовленная террористическая акция устрашения», — указано в заявлении на сайте российского МИД.
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