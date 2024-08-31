МИД призвал иностранные государства осудить обстрел Белгорода

ИИ

Иван Иванов

Осудить,кого?Ворон ворону глаз не выклюет.Не пора ли прекратит клянчить вот эти осуждения,ведь раненым и погибшим они до задницы.Не пора ли называть вещи своими именами и воевать,как положено воевать,а не смотреть им в рот, в надежде осуждения.