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Подмосковный врач Шинтяпина: доброкачественная опухоль в груди требует контроля

Подмосковный врач Шинтяпина: доброкачественная опухоль в груди требует контроля

Страх перед диагнозом нередко мешает людям своевременно обращаться к врачам. Между тем регулярные обследования молочной железы помогают вовремя заметить изменения и при необходимости начать лечение, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

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