Ученые выяснили, как жировой обмен матери на ранних сроках беременности влияет на вес и ожирение у ребенка

Ученые из Оксфордского университета (University of Oxford), Великобритания, в сотрудничестве с Калифорнийским университетом (University of California) в Беркли, США, заявили, что уже на пятом месяце беременности можно выявлять закономерности, связанные с метаболизмом липидов матери, которые оказывают влияние на рост новорожденных, ожирение и развитие в детском возрасте.