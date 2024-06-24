Во Владимирской области оперативники уголовного розыска раскрыли убийство, совершенное более двадцати лет назад

Оперуполномоченные уголовного розыска межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» при содействии коллег из Карачаево-Черкесской Республики задержали мужчину, подозреваемого в убийстве жителя города Гусь-Хрустальный, совершенном двадцать два года назад.
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