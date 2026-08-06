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Серебряный призер Олимпиады Филиппов: Спортивные мероприятия в Москве стали нормой жизни

Серебряный призер Олимпиады Филиппов: Спортивные мероприятия в Москве стали нормой жизни

Он отметил, что в столице спорт доступен в любом формате — в залах, парках и на открытых площадкахСеребряный призер Олимпийских игр 2026 года по ски-альпинизму, заслуженный мастер спорта Никита Филиппов заявил, что в Москве занятия спортом доступны в любом формате.

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