Серебряный призер Олимпиады Филиппов: Спортивные мероприятия в Москве стали нормой жизни

Он отметил, что в столице спорт доступен в любом формате — в залах, парках и на открытых площадкахСеребряный призер Олимпийских игр 2026 года по ски-альпинизму, заслуженный мастер спорта Никита Филиппов заявил, что в Москве занятия спортом доступны в любом формате.