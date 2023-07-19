Надежда Сасс: Накачать Украину оружием — это не солидарность, а саботаж

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста и телеведущей Надежды Сасс: На прошлой неделе Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP).
На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись журналиста и телеведущей Надежды Сасс: На прошлой неделе Европейский парламент подавляющим большинством голосов проголосовал за принятие Закона о поддержке производства боеприпасов (ASAP).
Свежие комментарии