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На Ямале пьяный водитель оскорблял полицейского

На Ямале пьяный водитель оскорблял полицейского

На Ямале пойдет под суд 25-летний мужчина, который оскорблял полицейского. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 августа 2024 года в селе Аксарка Приуральского района сотрудниками полиции ночью был остановлен 25-летний водитель автомобиля, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

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