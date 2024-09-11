На Ямале пьяный водитель оскорблял полицейского

На Ямале пойдет под суд 25-летний мужчина, который оскорблял полицейского. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 августа 2024 года в селе Аксарка Приуральского района сотрудниками полиции ночью был остановлен 25-летний водитель автомобиля, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.