Военное обозрение

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Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Крыму

Беспилотники ВСУ попытались атаковать военный аэродром в Крыму

Атаки украинских беспилотников на Крым продолжаются. При этом пока не ясно, какую именно цель преследует украинское командование.

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