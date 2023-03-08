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Тайвань отследил за сутки семь самолетов НОАК около острова

Тайвань отследил за сутки семь самолетов НОАК около острова

Вооруженные силы Тайваня за прошедшие сутки зафиксировали приближение к острову по меньшей мере семи самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

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