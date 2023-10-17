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ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из командиров ХАМАС

ЦАХАЛ заявил об уничтожении одного из командиров ХАМАС

В секторе Газа израильские военные за последние сутки нанесли около 250 ударов. Как говорится в заявлении армейской пресс-службы, целями атак были штабы, наблюдательные посты и ракетные пусковые установки группировки ХАМАС.

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