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Царьград

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Второй случай смерти после массового заражения ботулизмом был зафиксирован в Нижегородской области

Второй случай смерти после массового заражения ботулизмом был зафиксирован в Нижегородской области

В больнице Дзержинска умер молодой мужчина.Массовое заражение ботулизмом привело ко второму летальному исходу в России: в нижегородском Дзержинске в реанимации умер 24-летний парень, сообщает телеграмм-канал "112".

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