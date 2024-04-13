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Redmi Turbo 3 не стал хитом? Redmi спокойно оценивает его успехи и обещает подарить Xiaomi SU7 одному из первых покупателей в Китае

Redmi Turbo 3 не стал хитом? Redmi спокойно оценивает его успехи и обещает подарить Xiaomi SU7 одному из первых покупателей в Китае

Redmi после запуска своего новейшего смартфона Redmi Turbo 3 не рассказала о рекордных продажах, о том, что всю партию раскупили за считанные минуты и так далее — обычно подобные заявления Xiaomi и Redmi делают почти для каждого нового смартфона.

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