Redmi Turbo 3 не стал хитом? Redmi спокойно оценивает его успехи и обещает подарить Xiaomi SU7 одному из первых покупателей в Китае

Redmi после запуска своего новейшего смартфона Redmi Turbo 3 не рассказала о рекордных продажах, о том, что всю партию раскупили за считанные минуты и так далее — обычно подобные заявления Xiaomi и Redmi делают почти для каждого нового смартфона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии