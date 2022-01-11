Экопросвещение-2021: на Ямале подвели итоги

Ямальские школьники стали победителями экологических конкурсов, которые проходили в 2021 году. Итоги подвели в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ямальские школьники стали победителями экологических конкурсов, которые проходили в 2021 году. Итоги подвели в департаменте природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа.
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