Жедсон согласился перейти в «Спартак». Хавбеку «Бешикташа» предложили 4 млн евро в год с учетом бонусов (Тугба Хачибайрамоглу)

По данным журналистки Тугбы Хачибайрамоглу, «Спартак» предложил игроку зарплату в 4 млн евро в год, что убедило хавбека согласиться на переход в российский клуб.
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