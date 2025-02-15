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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жедсон согласился перейти в «Спартак». Хавбеку «Бешикташа» предложили 4 млн евро в год с учетом бонусов (Тугба Хачибайрамоглу)

По данным журналистки Тугбы Хачибайрамоглу, «Спартак» предложил игроку зарплату в 4 млн евро в год, что убедило хавбека согласиться на переход в российский клуб.

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