Один из разработчиков Stardew Valley представил свой уютный симулятор жизни – Sunkisse...

Один из разработчиков Stardew Valley представил свой уютный симулятор жизни – Sunkissed CityВ прошлом году появились первые сообщения о грядущем симуляторе жизни в Калифорнии от одного из разработчиков, который помогал с обновлениями Stardew Valley после запуска.