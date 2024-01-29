Один из разработчиков Stardew Valley представил свой уютный симулятор жизни – Sunkisse...

Один из разработчиков Stardew Valley представил свой уютный симулятор жизни – Sunkissed CityВ прошлом году появились первые сообщения о грядущем симуляторе жизни в Калифорнии от одного из разработчиков, который помогал с обновлениями Stardew Valley после запуска.
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