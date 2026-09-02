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Приложения российских банков снова можно устанавливать на iPhone в обход App Store — разработчики iMazing обошли новые ограничения Apple

Приложения российских банков снова можно устанавливать на iPhone в обход App Store — разработчики iMazing обошли новые ограничения Apple

Но есть нюанс: функциональность восстановлена на компьютерах с macOS 26 и более ранними выпусками системы Разработчики iMazing нашли способ обойти введенные Apple в августе 2026 года ограничения, которые заблокировали привычный механизм загрузки и установки приложений на iPhone и iPad вне App Store.

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