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Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров по Украине

Уиткофф и Кушнер прибыли в Москву для переговоров по Украине

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер прибыли в Москву. Их визит связан с обсуждением возможных путей урегулирования конфликта на Украине.

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