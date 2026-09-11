Что давали красноармейцам, которые отказывались от наркомовских 100 грамм

«Наркомовские 100 грамм» — один из самых узнаваемых символов Великой Отечественной войны. Водку на передовой выдавали по приказу, пили перед атакой, поминали ею павших.
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