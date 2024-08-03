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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Александр Церковный о переходе Муна: «Контракт с сильным игроком – это уже успех. Насколько он большой, покажет сезон»

«Контракт с сильным игроком – это уже успех, насколько он большой, покажет сезон. Ксавьер не только способен стабильно набирать очки и создавать моменты, он должен добавить атлетизма нашей задней линии и в обороне, и в нападении.

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