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Эту загадку про котят не смогли решить даже игроки «Что? Где? Когда?», а вот вы точно можете

Эту загадку про котят не смогли решить даже игроки «Что? Где? Когда?», а вот вы точно можете

Проверьте свои смекалку и сообразительность! фото: кадр из видео с YouTube-канала Что? Где? Когда? Шок! Сенсация! Среди вопросов «Что? Где? Когда?» бывают не только страшно умные и сложные, но и страшно милые! Один такой мы выудили, случайно забредя в выпуск от 10 февраля 2019 года.

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