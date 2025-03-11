25 ямальских участников СВО получили медицинскую реабилитацию с начала года

В медицинских учреждениях округа успешно работает трехуровневая система медицинской реабилитации. Каждый пациент получает персонализированный план восстановления, который реализуется в различных форматах: от дневного до круглосуточного стационара, включая амбулаторное лечение в поликлиниках.
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