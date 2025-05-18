Иран добивается баланса в ядерной сделке с США: снятие санкций в приоритете

Иран стремится заключить справедливое соглашение с США по ядерной программе. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи выделил цель оформления сделки в рамках ДНЯО с гарантией снятия санкций и уважением прав Ирана в атомной энергетике.
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