Джидда и Трамп: ловушка или шанс?

Что делать с результатами американо-украинских переговоров Зеленский подтвердил, что Украина согласилась отказаться от своей идеи о «воздушно-морском» перемирии и принять предложение США о полном прекращении огня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии