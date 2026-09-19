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Утрата сына, семейные драмы и отцовство в 70 лет: непростой путь актера Бориса Галкина

Утрата сына, семейные драмы и отцовство в 70 лет: непростой путь актера Бориса Галкина

Для миллионов зрителей Борис Галкин — воплощение мужества, чести и военной дисциплины. Создав на экране образ образцового офицера, в реальной жизни артист прошел через тяжелейшие испытания: гибель первенца, скоропостижную и загадочную смерть приемного сына Владислава Галкина, болезненные разрывы и утрату контакта с близкими.

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