Утрата сына, семейные драмы и отцовство в 70 лет: непростой путь актера Бориса Галкина

Для миллионов зрителей Борис Галкин — воплощение мужества, чести и военной дисциплины. Создав на экране образ образцового офицера, в реальной жизни артист прошел через тяжелейшие испытания: гибель первенца, скоропостижную и загадочную смерть приемного сына Владислава Галкина, болезненные разрывы и утрату контакта с близкими.