Киргизская диаспора в России является одной из самых массовых, хотя по численности населения Киргизия уступает большинству наших среднеазиатских соседей.
Бойцовские клубы для мигрантов: Боевое крыло диаспоры в России уже создано
Комментарии
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саша дмитренко
статейка всех напугала,,,киргизы идут!!!!
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12 час.
ЮЗ
Юрий Зиновкин
Предела не будет, будет беспредел. Скорей всего, беспредел будет со стороны чурок, но если они нас достанут, беспредел начнется и с нашей стороны.
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4 час.
Юрий Селиванов
Киргизы пора домой в кишлаки. России нужны строители, а не уличные кулачные гастарбайтеры. Гастарбайтер на территории России может находиться только в качестве рабочего на стройке. Договор закончился с нанимателем (работодателем), собрался и уехал домой. Кишлачных продавцов и иных бездельников России не надо.
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2 час.
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