Бойцовские клубы для мигрантов: Боевое крыло диаспоры в России уже создано

Предела не будет, будет беспредел. Скорей всего, беспредел будет со стороны чурок, но если они нас достанут, беспредел начнется и с нашей стороны.

Юрий Селиванов

Киргизы пора домой в кишлаки. России нужны строители, а не уличные кулачные гастарбайтеры. Гастарбайтер на территории России может находиться только в качестве рабочего на стройке. Договор закончился с нанимателем (работодателем), собрался и уехал домой. Кишлачных продавцов и иных бездельников России не надо.